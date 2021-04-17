Alanya'da Koronadan önce babasını sonra annesini kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesindeki esnaflarından 'Arap Özcan' lakaplı Özcan Ergen, koronavirüs nedeniyle önce babasını bir gün sonra da annesini kaybetti.

Alanya İlçesinde yaklaşık iki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan Özcan Ergen'in babası Ferhat Ergen önceki doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Ergen'in eşi de bugün aynı nedenden hayatını kaybetti. Bir gün ara ile hem babasını hem de annesini kaybeden Özcan Ergen sevdiklerinden dua istemişti. Yine koronavirüse yakalanan Ergen'in ablasının ise tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.