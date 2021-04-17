Aşı için gönüllü olmuştu! Bakan Varank ilk dozu yaptırdı

Bakan Varank aşı olduktan sonra şu açıklamayı yaptı:

Ankara Onkoloji Hastanesi faz-1 klinik araştırmalar merkezindeyiz. Türkiye'de ve dünyada yenilikçi bir teknoloji olan VLP aşısında faz-1 gönüllüsü oldum. Normalde bu çalışmalar 27 Mart'ta 36 gönüllüyle başladı. Biz de Hasan Mandal hocamızla beraber artı iki olarak bu çalışmaya katılmış olduk. Ocak 2021 tarihinde biz Kovid-19 Türkiye platformu olarak hocalarımızı toplamıştık. Türkiye'de bütün aşı ve ilaç çalışması yapan hocalarımıza Türkiye neler yapabilir diye bir toplantı yapmıştık. O toplantıda bazı hocalarımız Türkiye'de aşı üretme kabiliyetinin olduğunu söylemişti.

Bakan Varank'tan yerli koronavirüs aşısının FAZ-1 aşamasına gönüllü katılım! | Video

VLP aşısı dünyada inovatif kabul edilen bir aşı türü. Bu aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Çok inovatif bir aşı adayı olduğuna inanıyoruz.

Faz-1 gönüllüsü olmak oldukça önemli. Türkiye'de faz-1 çalışması aşıda çok fazla yapılmadı.