Av yasağına rağmen bolluk var!

İzmit Balık Hali'nde av yasağına rağmen balık çeşitliliği dikkat çekerken Ramazan ayı için fırın balıkları vatandaşın ilk tercihi olarak yer alıyor. Hal'de bulunan esnaflardan Uğur Beler, "Ramazan Ayı'nda işler iyi gidiyor. Yaz sezonu başladı. Av yasağında anormal bir durum yok ama ufakta olsa bizi etkiledi. Yasakta 7 metrelik ufak kayıklar çalışıyor. Balık Hali'ne mutlaka günlük taze balık geliyor" dedi.

ÇEŞİTLER BOLLAŞACAK

Av yasağının 1 Eylül'e kadar Marmara ve Karadeniz'de devam edeceğini belirten Beler, "Yasak Ege ve Akdeniz Bölgesinde 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Ege ve Akdeniz'de av yasağının 15 Temmuz'da bitmesinin ardından bizde de çeşitler dahada artıp bollaşacak. Balıkta fiyatı biz belirlemiyoruz balık fiyatını kendi belirliyor. Vatandaşlar Ramazan Ayı'nda fırın balıklarını tercih ediyor. Bu balıklar genellikle; Levrek, Çupra Somon ve Sarıkanat oluyor. Bizde vatandaşlara Ramazan Ayı'nda yağla pişen balıklar ağır gelmesin diye bu balıkları tavsiye ediyoruz" dedi.

HAMSİ TERCİH EDİLMİYOR

Balık Han esnaflarından Ramazan Yılmaz ise "Ramazanda işler av yasağının etkisiyle biraz durgun ama taze balıklar geliyor. Vatandaşlar bu dönemde genellikle büyük balıklar olan Barbun, Levrek ve Çupura alıyor. Vatandaşların tercih ettiği bu balıklar genelde fırında pişirilen balık çeşitleridir. Hamsinin fiyatı 40 liradan başlayıp yukarıya gidiyor o yüzden insanlar çok tercih etmiyor. Fiyatlarda şu an için bir artış beklenmiyor" dedi.

İŞTE Kocaeli balık halinde fiyatlar

Hamsi 40-50 TL

İstavrit 40 TL

Tekir 60 TL

İthal Somon 100 TL

Yerli Somon 45 TL

Sardalya 25 TL

Mezgit 40 TL

Çinekop 100 TL

Levrek 25-35 TL

Çupura 25 TL

Barbun 80 TL

Sarıkanat 110 TL