Bakan Koca öğretmeni aşı olmaya ikna etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anaokulu öğretmeni Nesrin Sezgin'i Kovid-19 aşısı olmaya ikna etti. Bakan Koca, Twitter'dan, Sezgin'in üniversite öğrencisi kızı İrem Sezgin'in (25) "Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanımızmış" paylaşımına yer verdi. Paylaşımında İrem'e yanıt veren Koca, "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz" dedi. İrem Sezgin yaptığı açıklamada annesini aşı için bir türlü ikna edemediklerini belirterek, "Bir bakanın bizim için bu kadar özveri ile çalışmasını görmek mutluluk verici. Tedbirlere devam edeceğiz ama aşı olmasının vicdan rahatlatıcı etkisi var" dedi.Koca bir başka paylaşımında ise "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'e kadar aşı randevusu verilmektedir. İftardan sonra da aşı olabilirsiniz. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun" dedi. ANKARA