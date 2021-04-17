Son dakika: Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki: Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜMÜZE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ"

Görüntülerde bir göçmen Yunan zulmünü şu sözlerle anlattı:

"Biz Çeşme'den çıkıp Yunanistan'a gittik. Adaya gittik orada yarım saat kaldık. Yarım saat sonra Yunan polisi geldi. Bizi yakaladılar. Paramızı ve telefonlarımızı aldı. Bir kadın vardı 'Siz gidin' dedi. Biz de gitmedik. Daha sonra benzini üstümüze döküp ateşe verdi."

Bakan Soylu görüntüleri paylaştı: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor | Video

İÇİŞLERİ DUYURDU: 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

İzmir Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İçişlerinden yapılan açıklamada; "17 Nisan 2021 tarihinde saat 01.50'de, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuru tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilmiş, Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuruna yapılan tüm uyarılara rağmen Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak Çeşme limanına intikal ettirilmiş ve bacağında yanık tespit edilen 1 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.