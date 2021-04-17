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Giriş Tarihi: 17.4.2021 18:33 Son Güncelleme: 17.4.2021 18:39

Başkan Erdoğan paylaştı: Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık

Başkan , bugün açılışı gerçekleştirilen Hasankeyf-2 Köprüsü’yle ilgili paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORLARINI KIRDIK"

Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında, "Ulaştırmada Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık" başlığıyla Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.

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Başkan Erdoğan paylaştı: Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık
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