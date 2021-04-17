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Giriş Tarihi: 17.4.2021 18:42 Son Güncelleme: 17.4.2021 18:42

üniversite külliyesi ve cami inşaatında inceleme yaptı

DHA
Başkan Erdoğan üniversite külliyesi ve cami inşaatında inceleme yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ile Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Maltepe Başıbüyük'te yapımı devam eden Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne gitti.

Burada incelemelerde bulunan Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti. Erdoğan, külliye şantiyesinden ayrıldıktan sonra yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet etti.

LEVENT CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Erdoğan, Maltepe'den ayrılarak Huber Köşkü'ne doğru yola çıktı. Erdoğan bu kez de Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde durdu. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

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Başkan Erdoğan üniversite külliyesi ve cami inşaatında inceleme yaptı
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