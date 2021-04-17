Başkan Erdoğan üniversite külliyesi ve cami inşaatında inceleme yaptı

LEVENT CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Erdoğan, Maltepe'den ayrılarak Huber Köşkü'ne doğru yola çıktı. Erdoğan bu kez de Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde durdu. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.