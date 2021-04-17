Bıçaklandıktan sonra ölüme terk edilmiş!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde Aydın Memiş'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şüpheliler Bahadır A. ve Sultan A.'nın Aydın Memiş'e karşı "Kasten öldürme" suçundan yargılanılmasına ilerleyen günlerde Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAKLANDI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "Olay tarihinde maktul Aydın Memiş'in şüphelilerden Bahadır A.'yı arayarak hal hatır sorduğu, şüpheli Bahadır A.'nın da kız arkadaşı Sultan A. ile birlikte olduğunu söylemesi üzerine maktulün şüphelileri evine davet ettiği belirtildi.iddianamenin devamında ise şüpheliler Bahadır A. ve Sultan A.'nın maktulün evine giderek birlikte alkol aldıkları esnada maktul Aydın Memiş'in şüphelilerin iddiasına göre Sultan A.'ya sarkıntılık etmeye başladığı ve bu durum sebebiyle Bahattin A. ile Aydın Memiş arasında çıkan tartışmada Aydın Memiş'in bıçaklandığı, şüphelilerin bıçağı alarak sobaya attıkları ve maktul Aydın Memiş'in cep telefonunu da alarak olay yerini terk ettikleri öne sürüldü.
MAKTUL YERE DÜŞÜNCE BIÇAK SAPLANDI
Şüpheli Bahadır A'nın ifadesinde, "Maktulün evine kız arkadaşımla birlikte gidip alkol almaya başladık. İlerleyen saatlerde maktulün kız arkadaşıma sarkıntılık yapması nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Maktul mutfaktan getirdiği bıçakla üzerime geldi, kendimi savunmak için maktulün elini tuttum. Bu sırada maktul yere düştü, bıçağın ters dönmesi sonrasında bıçaklandı. Kanamayı durdurmaya çalıştık. Korktuğumuz için bıçağı sobaya attık. Maktulün cep telefonunu da alarak olay yerinden ayrıldık." Dediği öğrenildi.
SAKLADIĞI BIÇAĞI MAKTULE SAPLADI
Şüpheli Sultan A. ifadesinde, "Erkek arkadaşım Bahadır A. ile birlikte maktulün evine giderek alkol aldık. Saatin ilerlemesi sonrasında maktul bana yakınlık göstererek sarkıntılık yapmaya başladı. Erkek arkadaşım Bahadır A. bu durumdan rahatsız olarak maktulü uyardı ancak maktul bana sarkıntılık yapmaya devam etti. Bir ara Bahadır A. mutfağa gitti, geri döndüğünde maktul dizime yattı. Bahadır A. maktule "Çekil nişanlımın yanından el sürme" diyerek koltuğun yanına sakladığı bıçağı çıkararak maktule sapladı. Bıçağı sobaya atıp maktulün kanamasını durdurmaya çalıştık. Ben 112 acil servisi aradım ancak adresi bilmediğim için doğru yönlendirme yapamadım. Korktuğum için de acil servisi yanıltarak çocuklar aramış dedim." ifadelerini kullandı.
ÇOCUK ARADI DİYEREK SAĞLIK EKİPLERİNİ YANILTMIŞLAR
İddianamede acil servis konuşma kayıtlarında şüphelilerden Sultan A.'nın 112 Acil Servisi arayarak bir yaralı bulunduğu ihbar ettiği sonrasında acil servisin geri aradığında kendilerini çocukların aradığını herhangi bir yaralı olmadığını ifade ettiği yer aldı. Acil servisin tekrardan Sultan A.'nın telefonu aradığı telefona Bahadır A.'nın çıkarak çocukların yanlışlıkla aradığını yaralama olayını yalanladığı fakat telefon görüşmelerinin şüpheli olması ve maktulün adının geçmesi sebebiyle olay yerine giden Jandarma ekiplerinin maktul Aydın Memiş'in cansız bedeni ile karşılaştığı ifade edildi. Otopsi raporunda bıçakla yaralanan Aydın Memiş'in iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.
KASTEN ÖLDÜRME'DEN YARGILANACAKLAR
İddianamenin sonunda şüpheliler Bahadır A. ve Sultan A.'nın, 112 acil servisi yanlış yönlendirdikleri ve olay yerinden ayrılırken maktulün cep telefonunu da alarak maktulün tıbbi yardıma ulaşılmasını engellemeleri ve maktulün Sultan A.'ya karşı sarkıntılık yaptığı iddiasının sadece şüphelilerin beyanlarında kalması sebebiyle maktule karşı kasten öldürme suçundan yargılanılması talep edildi.