Bıçaklandıktan sonra ölüme terk edilmiş!

MAKTUL YERE DÜŞÜNCE BIÇAK SAPLANDI

Şüpheli Bahadır A'nın ifadesinde, "Maktulün evine kız arkadaşımla birlikte gidip alkol almaya başladık. İlerleyen saatlerde maktulün kız arkadaşıma sarkıntılık yapması nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Maktul mutfaktan getirdiği bıçakla üzerime geldi, kendimi savunmak için maktulün elini tuttum. Bu sırada maktul yere düştü, bıçağın ters dönmesi sonrasında bıçaklandı. Kanamayı durdurmaya çalıştık. Korktuğumuz için bıçağı sobaya attık. Maktulün cep telefonunu da alarak olay yerinden ayrıldık." Dediği öğrenildi.

SAKLADIĞI BIÇAĞI MAKTULE SAPLADI

Şüpheli Sultan A. ifadesinde, "Erkek arkadaşım Bahadır A. ile birlikte maktulün evine giderek alkol aldık. Saatin ilerlemesi sonrasında maktul bana yakınlık göstererek sarkıntılık yapmaya başladı. Erkek arkadaşım Bahadır A. bu durumdan rahatsız olarak maktulü uyardı ancak maktul bana sarkıntılık yapmaya devam etti. Bir ara Bahadır A. mutfağa gitti, geri döndüğünde maktul dizime yattı. Bahadır A. maktule "Çekil nişanlımın yanından el sürme" diyerek koltuğun yanına sakladığı bıçağı çıkararak maktule sapladı. Bıçağı sobaya atıp maktulün kanamasını durdurmaya çalıştık. Ben 112 acil servisi aradım ancak adresi bilmediğim için doğru yönlendirme yapamadım. Korktuğum için de acil servisi yanıltarak çocuklar aramış dedim." ifadelerini kullandı.

ÇOCUK ARADI DİYEREK SAĞLIK EKİPLERİNİ YANILTMIŞLAR

İddianamede acil servis konuşma kayıtlarında şüphelilerden Sultan A.'nın 112 Acil Servisi arayarak bir yaralı bulunduğu ihbar ettiği sonrasında acil servisin geri aradığında kendilerini çocukların aradığını herhangi bir yaralı olmadığını ifade ettiği yer aldı. Acil servisin tekrardan Sultan A.'nın telefonu aradığı telefona Bahadır A.'nın çıkarak çocukların yanlışlıkla aradığını yaralama olayını yalanladığı fakat telefon görüşmelerinin şüpheli olması ve maktulün adının geçmesi sebebiyle olay yerine giden Jandarma ekiplerinin maktul Aydın Memiş'in cansız bedeni ile karşılaştığı ifade edildi. Otopsi raporunda bıçakla yaralanan Aydın Memiş'in iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

KASTEN ÖLDÜRME'DEN YARGILANACAKLAR

İddianamenin sonunda şüpheliler Bahadır A. ve Sultan A.'nın, 112 acil servisi yanlış yönlendirdikleri ve olay yerinden ayrılırken maktulün cep telefonunu da alarak maktulün tıbbi yardıma ulaşılmasını engellemeleri ve maktulün Sultan A.'ya karşı sarkıntılık yaptığı iddiasının sadece şüphelilerin beyanlarında kalması sebebiyle maktule karşı kasten öldürme suçundan yargılanılması talep edildi.