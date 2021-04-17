CHP’li Belediye Başkanı, esnafa destek yerine köstek oluyor

Pandemi nedeniyle gelir düşüklüğü yaşayan esnafa bir darbede, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'den geldi. Pandemi döneminde zorlukların üstesinden gelmeye çalışan esnafa, yardım eli uzatması gerekirken köstek olup tabela yenileme derdine düşen Seçer, esnafa yazılı ihtar göndererek, tabelalarını şartnameye uygun hale getirmeyen esnafın tabelalarını indirecek.

HANİ ESNAFA CAN SUYU NİTELİĞİNDE KARARLAR ALINACAKTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçerden esnafa büyük darbe. Esnafla ilgili her konuşmasında, 'Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu niteliğinde bir kararlar' aldıklarını belirten Başkan Seçer, bu sefer esnafa destek yerine köstek oldu. Seçer, pandemiye rağmen esnafın tabela derdine düşerek, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kafeterya, restoran işletmelerine tabelalarını şartnameye uygun şekle getirmedikleri halinde işlem yapacakları yönünde yazılı ihtarda bulundu.

ESNAF İSYANDA

Zor zamanda yardımcı olunmasını beklerken, zararla karşılaştıklarını belirten esnaflar, "İşimiz yok, bir derdimiz tabela mı kalmıştı? Bizler yardım eli beklerken, Başkan Seçer'in bu yaptığı yaramıza tuz basmaktan başka bir şey değildir" diye dert yanıyor.

İŞTE ESNAFLARA GÖNDERİLEN O YAZI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir imzasıyla esnaflara gönderilen yazıda; "Mersin Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 16. bendinde, "Belediyenin ihale ile verdiği reklam araçları haricinde genişliği ne olursa olsun kaldırımlara hiç bir şekilde açık hava reklam aracı konulamaz." ibaresi ile aynı maddenin 22. bendinde, "Her bir tanıtım-reklam aracı için ayrı izin alınır, izin alınmadan hiçbir suretle tanıtım reklam uygulaması yapılamaz.

Başvuru yapılmış olması veya ilan reklam vergisinin ödenmiş olması izin alındığı anlamına gelmez. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen tanıtım-reklam araçları, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların 7 gün içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (Sökme, taşıma, depolama) reklam verenden ve bu konuda sözleşme yaptığı firmadan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir." ibaresi ile aynı yönetmeliğin 16. maddesinin 1. bendinde, "Şehir merkezinde konut alanları altında bulunan ticari iş yerleri, yüksekliği en fazla 5,00 metre tek yüzü en fazla 4x2 ölçülerinde 8.00 metrekare reklam alanına sahip ışıksız veya ışıklı totem konulabilir.

Bina sakinlerinin beşte dördünün onayını içeren apartman yönetiminin yazılı izni, dikey izdüşümü kendi parsel sınırları içinde kalacak şekilde izin verilebilir. Konut alanlarında değişken veya yanıp sönen tabelalara izin verilemez. parsel dışında farklı yerlere totem koyamazlar." hükmü ile aynı yönetmeliğin 21. maddesinin 3. bendinde, "İlgili belediyesince izin şartlarına uygun olan, bozulan, tahrip olan, yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen tabelaların 7 gün içinde kaldırılması, yazılı bildirim yapmak istenir. Verilen süre içinde kaldırılmayan tabelalar, ilgili belediyesince kaldırılır, masrafı yüzde 20 fazlası ile reklam veren veya reklam kuruluşundan tahsil edilir." şeklinde belirtildiğinden söz konusu adreste bulunan reklam tabelanızın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde sökülerek indirilmesi, aksi takdirde yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddelerine istinaden işlem yapılacağı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim."