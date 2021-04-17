Cumhurbaşkanı Erdoğan Özal’ın kabri başında kuran okudu

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.



Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 28 yıl geçti. Özal, bugün Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.





Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe, Zeynep Özal ile torunları Sinem, Serra ve Turgut Özal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.



Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semra Özal ile kısa bir süre sohbet etti, Özal'ın mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Daha sonra İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Özal'ın mezarında Kuran okudu. Ardından Erdoğan kürsüye geçerek Kuran okudu.





"ÖZALSIZ HİÇBİRŞEYİN DEĞERİ YOK"



Semra Özal, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bomboş bir dünyada yaşıyorum 28 senedir. O olmayınca benim için her şey boş. Hiçbir şeyin değeri yok, kıymeti yok. Öyle yaşıyoruz işte" dedi.



ADNAN MENDERES İLE HASAN DOĞAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ



Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Turgut Özal'ın anıt mezarından ayrıldıktan sonra hemen yan taraftaki merhum başbakanlardan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ile Fatih Rüştü Zorlu'nun bulunduğu anıt mezara geldi. Burada da dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yürüyerek Futbol Federasyonu eski Başkanı Hasan Doğan'ın mezarını da ziyaret etti.