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Giriş Tarihi: 17.4.2021 10:06

DEAŞ’ın sözde dış güvenlik sorumlusu Adana’da tutuklandı

DEAŞ’ın sözde dış güvenlik sorumlusu Adana’da tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekiplerinin, 13 Nisan'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakaladığı 4'ü Irak, 3'ü Suriye uyruklu 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdulkerim Yusuf N. (33) ve Yezen El S. (24), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Tutuklanan Abdulkerim Yusuf N'nin, DEAŞ'ın sözde Musul emiri olduğu ileri sürüldü.

Polis, 13 Nisan'da, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği ileri sürülen 7 zanlıyı gözaltına almıştı.

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DEAŞ’ın sözde dış güvenlik sorumlusu Adana’da tutuklandı
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