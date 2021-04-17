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Giriş Tarihi: 17.4.2021

Hakkında fezleke düzenlendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Hakkında fezleke düzenlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'Boğaziçi eylemleri' sırasında, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" açıklaması nedeniyle bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP'li bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında, Boğaziçi protestolarını bahane ederek, "Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın" çağrısında bulunduğu gerekçesiyle, 'suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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Hakkında fezleke düzenlendi
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