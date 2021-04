İBB’nin 860 atı kayıp

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) faytonların kaldırılması sonrasında adalardan topladığı atlardan 860 tanesi 17 ile gönderildi. Bu atlardan 50 tanesinin Hatay'ın MHP'li Dörtyol Belediyesi'ne gönderildiği ve kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından Adaların Atları Platformu, Dörtyol Belediyesi'ne 50 değil 100 at gönderildiğini belirterek İBB tarafından 17 ile gönderilen 860 atın kayıp olduğunu açıkladı ve atların akıbetini sordu.

CHP'Lİ DADAY BELEDİYESİ'NE 108 AT

Adalardan İBB tarafından toplandıktan sonra çeşitli il ve kurumlara gönderilen atlarla ilgili Adaların Atları Platformu'na göre, çeşitli tarihlerde İBB tarafından Kastamonu'nun CHP'li Daday Belediyesi'ne binicilik kulübü ve çiftliklere dağıtılmak üzere 11 Haziran 2020'de 20, yine aynı belediyeye 23 Haziran 2020'de 22, 1 Temmuz 2020'de 20, 23 Temmuz 2020'de 25, ve 27 Temmuz 2020'de 21 olmak üzere 108 at gönderildi.

CHP'Lİ HANAK BELEDİYESİ'NE 140, TARSUS BELEDİYESİ'NE 40

Adaların Atları Platformu'nun elindeki verilere göre, İBB tarafından Mersin'in CHP'li Tarsus Belediyesi'ne 15 Haziran 2020'de hayvanat bahçesi ve binicilik kulübü için 20, 26 Haziran 2020'de 20 olmak üzere toplamda 40 at gönderildi. Yine Ardahan'ın CHP'li Hanak Belediyesi'ne 1 Temmuz 2020'de çiftliklere dağıtılmak üzere 20, 4 Temmuz 2020'de 20, 11 Ağustos 2020'de 50 ve 21 Ağustos 2020'de 50 olmak üzere 140 at gönderildi.

İYİ PARTİLİ BELEDİYEYE 100 AT

Aydın'ın İYİ Partili İncirliova Belediyesi'ne 7 Temmuz 2020'de 50 ve 21 Temmuz 2020'de 50 olmak üzere toplamda 100 at gönderildi. Platformun verilerine göre, 13 ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde Hatay'ın MHP'li Dörtyol Belediyesi'ne 100 at, 24 Temmuz 2020'de CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 20 at, Tokat'ın Erbaa Belediyesi'ne 23 Temmuz 2020'de 20, Sivas'ın Kangal Belediyesi'ne 7 Ağustos'ta 20, Adıyaman'ın Besni Belediyesi'ne 27 Ağustos 2020 tarihinde 20 at gönderildi. Ayrıca İstanbul ve çeşitli illerdeki üniversitelere ve üniversitelerin binicilik kulüplerine çok sayıda at gönderildi.

"İBB ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞMIŞ DEĞİL"

Adalardan gönderilen atlar konusunda çalışma yapan Adaların atları Platformu, kendilerine ait sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, "Adaların Atları Platformu olarak İBB'yi atları "sahiplendirme" adı altında bu şekilde dağıtmanın sakıncaları konusunda uyarmıştık. 5 Haziran 2020'de başlayıp ekim ayına kadar devam eden at dağıtımını Büyükada'da sahadan takip edip hangi tarihte nereye kaç at gönderildiğini şeffaf bir şekilde paylaştık. İBB veya başka kaynaklar atların gönderildiği yerleri bu şekilde açıklamış değil. Bizim kayıtlarımıza göre Hatay Dörtyol'a 50 değil, 100 at gönderildi. 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020'de 50'şer at, dört TIR seferi ile Adalar'dan Dörtyol'a taşındı. Dörtyol'a gönderilen 100 attan 10'unun, gönderildikten sonraki ilk günlerde öldüğünü biliyoruz. Bu ölümler hastalıktan değil, yalnızca stresten oldu. Alıştığı yerden ayrılmanın ve atlara hiç uygun olmayan şekilde TIR'la taşınmanın, kapalı TIR dorsesinde saatlerce yolculuk yapmanın sonucu budur" denildi.

"İBB'NİN DENETİM YAPMASI GEREKİRDİ"

Açıklamada, "İBB'nin atları "sahiplendirme" adı altında ücretsiz olarak gönderdiği yerlerle yaptığı protokole göre, alıcıların atlara en az 1 yıl süreyle bakmaları gerekiyor. Anlaşmalara göre İBB bu atları 6 ayda bir, yılda 2 kere olmak üzere kendisi yerinde denetleyecek. Bu denetimlerin yapılıp yapılmadığına dair bugüne dek resmi kanallardan sorduğumuz sorulara doyurucu yanıt alamadık. İBB, denetimin ilçe tarım müdürlüklerince yapılacağını bildirdi. Oysa, atları bu bölgelere gönderen İBB onların sağlıklı şartlarda bakılmasını sağlamaktan bizzat sorumludur ve denetleme sözü vermiştir. İBB'nin, kendi verdiği rakamlarla 860 atı gönderdiği yerlerin tamamında denetim yapması, tüm denetim sonuçlarını açıklaması gerekir. Denetimlerin, atların ada dışına gönderildiği tarihten 6 ay sonrasında, Aralık 2020'de başlamış olması gerekirdi" değerlendirilmesinde bulunuldu.

"ATLARI BAŞKALARINA SATTILAR"

Açıklamanın devamında, "Çok önemli bir başka nokta da şu: Adalar'dan çip okuma cihazıyla çipleri kaydedilerek gönderilen atlar, gönderildikleri yerde alıcılar (belediyeler) tarafından aynı şekilde çip kaydı yapılarak ilçe tarım müdürlüklerine kaydedilmedi. Atların teslimatına eşlik eden İBB görevlileri bu kaydın yapılmasını takip etseydi, atların nereye kimin üzerine kaydedildiği bilinirdi. Atların ilçe tarım müdürlüklerine kaydı yapılmadığı için atları ilk teslim alanlar rahatça başkalarına sattılar" ifadelerine yer verildi.