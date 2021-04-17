Karşıya geçen yaşlı kadını ezdi

Gaziantep'te karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaşlı kadın kurtarılamadı.

Şehitkâmil ilçesinin Gazikent Mahallesi 50 Nolu Cadde üzerinde meydan gelen olayda, plakası tespit edilemeyen bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan 80 yaşındaki Şahin, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 3 gün yoğun bakım ünitesinde tutulan 10 çocuk annesi kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Meryem Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verildi. Şahin'in yakınları olaya neden olan araç sürücüsünü suçlayarak, "Görgü tanıklarına göre çok hızlı geliyormuş, kazadan sonra da kayıplara karıştı. Hak ettiği cezayı alması için adli makamlara başvuracağız" dedi.