Koronavirüsle mücadelede son dakika gelişmesi: Vakalar düşmezse o tarihte 9 gün tam kapanma!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı son dakika açıklamalarında kovid vaka sayısının aşağıya doğru yol alması gerektiğini belirterek şunları aktardı "Buna paralel olarak da hem ağır hasta hem de vefat sayısının daha aşağıya doğru yönelmesi gerekiyor. İlk önceliğimiz vaka ayısı. Sürecin başından beri bunu dile getiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek yok"