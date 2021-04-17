Koronavirüsten hastaneye gitti, kafa travmasından öldü

Antalya'da Kadir Tokgöz koronavirüse yakalanan kayını Sami Gülhancıoğlu'nun, 1 Nisan tarihinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gittiğini burada iki kez yataktan düşmesi sonucu 10 Nisan tarihinde kafa travmasından hayatını kaybettiğini iddia etti. Yaşananlara tepki gösteren Kozgöz, "1 Nisan günü eşim Hatice Tokgöz kardeşinin hastaneye yattığın söylemesi üzerine birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerin söyledi.

İKİ KEZ DÜŞTÜ

Kadir Tokgöz hastanenin acil servisinde eşi Hatice Tokgöz ile birlikte bekleme yerinde oturdukları sırada personelin giriş ve çıkışlarında kapının açıldığını bu sırada Sami Gülhancıoğlu'nun yataktan düştüğünü eşinin fark ettiğini söyledi. Daha sonra personelin kayınını tekrardan yatağa kaldırdığını belirten Tokgöz, "Biz otururken bir ana 'Güm' diyebir ses geldi. Eşim bana, 'Sami'yi gene düştü' dedi.Bu sırada kapı açıldı. Kayınım iki yatak arasına ikinci kez düşmüştü. Kafası yarılmıştı" dedi.

HAKKINIZI ARAYIN

Kadir Tokgöz kayını Sami Gülhancıoğlu'nun beyin cerrahı tarafından ameliyat edildiğini ancak 10 Nisan tarihinde kurtarılamadığını hayatını kaybettiğini söyledi. Ameliyatı yapan doktorun "hakkınızı arayın" dediğini de belirten Tokgöz, "Ölüm raporuna koronavurüs yazmak istediler. Biz itiraz ettik. Yaşananların ardından kayınımın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada kafa travması yazıldı" dedi.

YASALSÜREÇ BAŞLATACAĞIZ

Yaşananların ailecek psikolojisini bozduğunu söyleyen Kadir Tokgöz, kayının cenazesini Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verdiklerini söyledi. Ölen kayıhı Sami Gülhancıoğlu'nun oğlu İsmet Gülhancıoğlu'nun da koronavirüs tedavisi görmesi nedeni ile savcılığa şikayette bulunamadıklarını belirten Tokgöz, "Oğlu hastaneden taburcu olunca gerekli yasal işlemleri başlatacağız" dedi.

HASTAYI BAĞLAYAMAYIZ

Kadir Tokgöz hastane personeline "Hastayı niçin bağlamadınız ?" diye sorduğunu da kendisine çalışanların, "Yakınını yazılı başvurusu veya mahkeme kararı olmadan hastayı kesinlikle yata bağlayamayız" dediğini de kaydetti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise kedilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Hiçbir hastanın yakınlarını yazılı izni olmada bağlanamayacağını yeniledi.