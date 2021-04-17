Kovid-19 tedbirlerinde kararlık mesajı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da düzenlenen salgınla mücadele toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuz var diye turist kılığında bunu istismar edeceksiniz, buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.



Covid-19'la salgınıyla mücadele önlemlerini konuşmak üzere düzenlenen "salgınla mücadele toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yarlikaya 39 ilçe kaymakamı jandarma polis ve sahil güvenlik güçleri temsilcileri katıldı.



Tedbirlerimizi kararlılıkla uygulayacağı kararının çıktığı toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çekerek, " "Toplu taşıma böyle bir sıkıntıyla hala karşı karşıya. Yapılması gereken çok basit. Pik saatlerde ulaşım imkanlarının en üst seviyeye çıkması, vatandaşımızın mağdur edilmemesi ve en nihayetinde burada toplu taşıma araçları içerisindeki, salgının artmasını engelleyecek oranların İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan seviyelerde tutulması. Ama bu konuda bir yıldır maalesef başaramadığımız meselelerden bir tanesidir" dedi.





"TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ"



"Benim tüm belediyelerden bir ricam var" diyen Soylu, "Allah rızası için elbette ki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak sevaptır. Ama başka bir sevap da insanların bu salgından korunmalarını sağlamak. Ramazan yardımlaşma ayıdır, bereket ayıdır" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek.Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır" diye konuştu.



"İSTİSMAR ETMEYE KALKARSA İKAMETİNİ İPTAL EDERİM HEMEN"



Bakan Süleyman Soylu, "Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç olmak üzere; şimdi ikamet sahibi. Pasaportunu gösteriyor, başımın üzerine pasaportun var. Ama sen ikamet sahibisin, buradaki yerleşiklerin kurallarına tabii olmakla mükellefsin. Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da" ifadesini kullandı. Soylu, "Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuz var diye siz turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz, buna da müsaade etmeyeceğiz. Onun için kurallarımız çok net, boşluk bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.