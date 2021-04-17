Kuran eğitiminin engellenmesine müsamaha yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:(KKTC'de laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin Kuran kurslarını kapatması) Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle laikliği öğrenmesi lazım. Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında, oradaki yavrularımızın Kuran eğitimi noktasında, buna engel teşkil edecek adımların atılmasına asla müsamaha edemeyiz. Oradaki bazı sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir. Başkan Yardımcım Fuat Bey de bu konuyu Ersin Bey'le görüşmek suretiyle süratle bu işin düzeltilmesi konusunda gerekli adımların atılmasını kendisine bildirecektir. Duruma göre bizler de adımlarımızı atacağız.Erdoğan, dün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin yapıcı adımları ve ısrarlı çağrıları sayesinde Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin bir havanın hakim olduğunu söyleyen Erdoğan, ayrıca NATO olarak Afganistan'a desteğin sürmesi gerektiğinin altını çizerken Rusya-Ukrayna krizinin de diyalogla çözüleceğine olan inancını ifade etti. Başkan Erdoğan dün ayrıca telefonla görüştüğü İslam ülkelerinin liderlerinin Ramazan ayını da tebrik etti.(Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili) Dendias'ı önce ben kabul etmiştim. Görüşmemiz sıcak bir havada geçmişti. Ama sonra çok farklı bir noktaya kaydı. Dışişleri Bakanımız, Dendias'a haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. O da zaten millet olarak, ülke olarak bize yakışmazdı. 150 bin civarında soydaşımız Batı Trakya'da yaşıyor. Aynı şekilde sizin bizimle olan bağlantılarınız devam ediyor. Sayın Patrik ile görüşmeniz oldu ve buradaki Rum vatandaşlarımızın temsilcileriyle görüşmeleriniz oldu. Bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar fakat nedense siz bizim 150 bin soydaşımıza maalesef Yunanistan'da gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorsunuz. Hâlâ oradaki başmüftüyü kalkıp siz kendiniz atıyorsunuz. Böyle bir atama hakkınız Lozan'a göre yok. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Biz patriği atamıyoruz. Bunlar aramızdaki uluslararası hukuka da aykırı. Bunun düzelmesi lazım ama kaç yıldır bütün yönetimlerle bunları konuşmamıza rağmen bunlarda öyle bir hava yok.(Patates, soğan, çeltik alımıyla ilgili CHP liderinin çelişkili sözleri) Bay Kemal biz seni artık tanıdık, biliyoruz. 'Hemen hiç işi uzatmayalım' dedim ve çeltikte üç ayrı çeşit vardı baldo, osmaniye, vesaire. 'Bunların hepsini de en uygun fiyat neyse bu fiyatla ellerinden alacaksınız. Çeltik çiftçimizin elinde kalmasın' dedim. Bu şekilde çeltik konusunu çözdük. Patates ve soğan konusunda da Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla İçişleri Bakanıma da gerekli talimatı verdim. Bunları valilerimiz kanalıyla tüm Türkiye'ye ramazan öncesinde hibe olarak ayrıca dağıtacağız. Yani çeltik, hibe olarak dağıtılmadı. Patates ve soğanı hibe olarak dağıtalım dedik ve kararı bu şekilde verelim dedik. Ama nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Alıştık artık bunun bu tür rahatsızlıklarına ama biz işimizi biliyoruz, görevimizi biliyoruz, bunların yalanlarına da hiç ilgi duymadan yolumuza devam ediyoruz.(Kanal İstanbul projesi ve karşı çıkanlara dair) Muhalefetin işi gücü bu ülkede herhangi bir şeyi, hayırlı bir işi yaptırmamak. Şu anda biz ilk adımı, inşallah kanal üzerinden geçecek köprülerle atalım istiyoruz. Şimdi ilk etapta planlanan 6 köprü, bunun 7 de olma durumu var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı. Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız. Tabii çok ciddi hafriyat söz konusu olacak. Bu hafriyatların yapımı da sahiplendirme bittikten sonra başlayacak. Burada tabii küresel sermayeden, yerli sermayeyle bu işe girecek olanlar var. Veyahut konsorsiyum olarak sadece Türkiye'den bu işi yürütecek olanlar olabilir. Dış kredi veya tamamıyla içeriden bu işi yapmak suretiyle adım atmak da söz konusu.BAŞKAN Erdoğan, iftarını Çengelköy Polis Merkezi'nde yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan polislerle orucunu açıp tek tek sohbet etti.