Müftülük 400 ailenin yardımına koştu

Bodrum İlçe Müftülüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi 400 aileye, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle hazırlanan yardım kolileri teslim edilmeye başlandı.

Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim KAPANCI Ramazan ayının toplumun her kesiminden insanları birleştirmesi gereken bir ay olduğunu söyledi.

Ramazanın birlik ve beraberliği öğreten bir ay olduğunu belirten İlçe Müftümüz KAPANCI, "Oruç, insanın irade hürriyetini geliştiren en önemli ibadettir. Salgın döneminde görevlilerimiz ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin evine kadar yardım kolileri ulaştıracak. Ramazana kardeşlerimizle birlikte gönül hoşluğu içinde girmek istedik. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin." dedi.

Bekleyen gözlere umut olmak şiarıyla yola çıktıklarını belirten TDV Bodrum Şubesi Temsilcisi Ersin DEMİR, bu güzel hizmete katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenip kolilerin teslim edilmesine kadar büyük emek harcayan Bodrum Müftülüğü görevlilerimize teşekkürlerini iletti.