O seccadenin göz yaşartan hikayesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki akşam Ankara'da eşiyle birlikte iftarda çok özel bir ailenin konuğu oldu. Güneydoğu'da Hendek olayları sırasında Sur'un ilk şehidi olan bordo bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, bakan ve eşini evinde ağırladı. Bakan Soylu'nun şehit askerin son sabah namazını kıldığı seccadeyle akşam namazını kıldı, dua etti. Bakan Soylu, namaz kıldığı seccadenin şehidin olduğunu öğrendiğinde ise, duygu dolu anlar yaşadı.

Yüreği evlat acısıyla yanan bir anne, vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen bir asker... Güneydoğu'daki hendek olayları sırasında 30 Ocak 2016'da Sur'da şehit olan ilk asker Bordo Bereli Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi oğlunun kabrine yakın olmak için İstanbul Ümraniye'deki evinden ayrıldı, Ankara'daki Cebeci Mezarlığı'nın hemen karşısından ev kiraladı. Gözü yaşlı anne, günde 3 kez oğlunun mezarı başına gidip dua ediyor, Kuran-ı Kerim okuyor. Mezara gidemediği zamanlarda ise pencerenin yanıbaşına oturup camdan oğlunun mezarını izliyor.





PKK'nın 'hendek' ihanetinde Sur'da ilk şahadet şerbetini içen ve 'Türkiye'nin tabuta sığmayan şehidi' olarak bilinen bordo bereli Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir, "Günde 3 kez oğlumu ziyarete gidiyorum. Gidemezsem de camdan onu izliyorum" diyen şehit annesi SABAH'a konuştu. Biricik oğlu Ankara'ya defnedildikten sonra İstanbul'dan her perşembe gece yola çıkıp cuma günü oğlunun yanına gelip tekrar İstanbul'a döndüğünü anlatan Daşdemir, "Bu çok zor olmaya başladı. Oğlum şehit olduktan sonra ona yakın olabilmek için Cebeci Mezarlığı'nın karşısına taşındım. Şimdi aramızda sadece 150 metre var. Hemen karşı bina. Her gün şehit yavruma dua etmeye gidiyorum. Geceleri de gözüm camda, oğlumu gözetliyorum. Ona bir sözüm vardı. 'Asla ayrılmayacağız' diye. Bu dünyada onu yalnız bırakmayacağım. İnşallah ahirette de birlikte oluruz yavrumla. Rabbim ebediyette nasip etsin onu bize" dedi.

SON NAMAZINI O SECCADEDE KILDI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi, Şehit Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir'in evinde iftar yaptı. Şehit annesi ile yakından ilgilenen Bakan Soylu, şehit Paker'in odasına girerek şehidin eşyalarını inceledi. Bakan Soylu, iftarın ardından şehidin odasına geçerek akşam namazı kıldı. Soylu, namaz kıldığı seccadenin şehidin olduğunu öğrendiğinde ise, duygulandı ve tekrar seccadeye dokundu. O anları ise, şehidin annesi Sevgi Daşdemir fotoğrafladı. Sevgi Daşdemir, o duygusal anlar ile ilgili şu sözleri dile getirdi: "Bakanımız ve eşiyle birlikte sohbet ettik.





Şehidimizi, kahramanlığını konuştuk. Bakanımız odasını özellikle görmek istedi. Odaya girdiğinde ise, şehidimizin eşyalarını tek tek inceledi. Oğlum şehit olmadan önce mesajında 'Reisim, sabah namazını Allah kabul etsin' dedi. 'Kuzum seninkini de Allah kabul etsin' dedim. Sabah namazını kıldıktan sonra Diyarbakır Sur'da bir binaya giriyorlar. Çıkan çatışmada oğlum şehit düştü. En son o seccadede sabah namazını kıldı. Şehit oğlumu Diyarbakır'a almaya gittiğimde eşyaları ile birlikte seccadeyi de aldım. Bakanımız namaz kılarken haberi olmadan fotoğrafı çektim. Bakanım çok şükür Selçuk'un seccadesi deyince çok mutlu oldu. Seccadeyi tekrar dokundu."

"BU VATANIN SAHİPLERİ TOPRAĞIN ALTINDA YATANLAR



"HDP kapatılma davasına da değinen anne Sevgi Daşdemir, "Şehit annesi olarak HDP'nin nefes almasını bile istemiyorum. Onca annenin yüreği yandı. Hakımızı helal etmiyoruz. Ben evladımı tabuta sığdıramadım. Toprağına sığdıramadım. Niye koydum, 'vatan bayrak ve ezan 'için. Meclis'te kalkıp konuşmaları şehit yakınlarını çok yıpratıyor. Bu vatanın sahipleri, toprağın altında yatanlar. HDP'nin kapatılması herkes için iyi olur. Çok da mutlu olurum" dedi.





"KAHRAMAN ARKADAŞLARIN DAVANA SAHİP ÇIKIYOR"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Selçuk Paker için hazırlanmış olan anı defterini de imzaladı. Soylu anı defterine şunları yazdı: "Şükürler olsun orucumuzu tutuk. İftarımızı açtık. Allah kabul etsin. Şehidimiz, kahramanımız, evladımız Selçuk Paker'in annesinin misafiri olduk. Çocuklarının deyimiyle' Reis annesinin misafiri olduk.' Sevgi abla şehitliğin, şehidinin yanı başında. Kahraman Selçuk, Yiğit Selçuk, Şehit Selçuk, emanetine sahip çıkan, fikrine, inancına, kararlılığına, vatan sevgine sahip çıkan kahraman arkadaşların, davana sahip çıkıyor. Destanlar yazdın, şimdide arkadaşların destanlar yazıyor. Dağlarda zaferler kazandın, şimdide arkadaşların muzaffer oluyor. Aramızda olduğunu, yanı başımızda olduğunu, bize güç verdiğini biliyoruz. Attığımız adımları, verdiğimiz kararları bu sorumlulukla yapıyoruz. Cenabı Allah bizi milletimize, bizi şehitlerimize, milletimize hizmetkâr olanlara mahcup etmesin."