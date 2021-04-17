Sanatçı Şükriye Tutkun: "İbrahim Kalın'dan ben özür dilerim. Müzik hani evrenseldi?"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü müziği kendisine ait olan "Hiç oldum" türküsüne klip çekmiş, çok beğenilen türküye ünlü sanatçı Erkan Oğur enstrümanlarla katkı sunarak eserin düzenlemesini yapmıştı.

Erkan Oğur, İbrahim Kalın'ın eserine katkı sunduğu için sosyal medyada bir kesim tarafından linç kampanyasına maruz bırakılmıştı. Erkan Oğur, linç kampanyası sonrasında, İbrahim Kalın ile çalıştığı için hata yaptığını söyleyerek, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. Ben solcu, devrimci birisiyim" demişti.

ŞÜKRİYE TUTKUN: "İBRAHİM KALIN'DAN BEN ÖZÜR DİLERİM"

Sanatçı Şükriye Tutkun, linç yobazlığı sonrasında Erkan Oğur ile İbrahim Kalın hakkında sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu. Tutkun, " 'İçim cız ederek yer aldım' Devletle ilgili görevine saygınız olmayabilir, akademik kariyerine de, ama bir müzisyenin bir müzisyene bu şekilde yanıt vermesi çok kırıcı. Halk müziğine gönül vermiş bir müzisyen olarak bu davranıştan ötürü İbrahim Kalın'dan ben özür diliyorum" dedi.

"MÜZİK HANİ EVRENSELDİ?"

Tutkun sözlerine şu şekilde tamamladı: "İbrahim Kalın bey, politik görüşüne bakmaksızın sanatçı kişiliğinden dolayı Erkan Oğur ile çalışabilecek kadar müziksever, ama müziğin evrensel olduğunu savunan solcu dostlarımız, sırf politik görüşü sebebiyle kendi ülkesinin müzik insanına kıyabiliyor. Müzik hani evrenseldi?"