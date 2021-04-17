Şehit son yolculuğuna uğurlandı! Şehit kızının sözleri yürekleri dağladı

Hakkari'de görev sırasında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (34) memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Babasının şapkasını başına takan 9 yaşındaki Elçi Günaydın, babasının tabutu askerlerin omuzlarında tören alanına getirilirken eliyle işaret edip "Bakın bu benim babam" diyerek, yürekleri dağladı.

1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesi İncirlik Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü ve burada helallik alındı. Şehidin cenazesi Sabancı Merkez Camii'ne getirildiği sırada şehidin kızı Elçin annesi Serap ile babaannesi Sultan'a sarılıp gözyaşı döktü.

Babasının şapkasını başına takan şehit kızı "Bakın bu benim babam" demesi törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Şehidin babası Mehmet, annesi Sultan, kardeşleri Kenan, Kemal ve Tuba birbirlerine sarıldılar.

Sabancı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.