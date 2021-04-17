Selçuk Bayraktar'dan 'Bayraktar TB2 S/İHA' paylaşımı: Sınıfında dünyanın en iyisi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA/İHA ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere..." ifadelerini kullandı.