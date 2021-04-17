Kocaeli genelinde sokak hayvanlarına yönelik çok önemli bir proje ocak ayı içerisinde Derince'de hizmete sunuldu. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçirerek çok önemli bir adım atan Derince Belediyesi, can dostlar için yeni projeleri hayata geçiriyor.

Ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarının yer aldığı Rehabilitasyon Merkezi ile hizmetlerini tam kapasite sürdüren Derince Belediyesi, bu kezde sokak hayvanlarının aç kalmaması için mamamatik uygulamasını başlattı.

5 AYRI NOKTADA HİZMETE GİRDİ

Derince Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede sokak hayvanları için mamamatik uygulaması hayata geçirildi. İlk etapta Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi, Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi, Çınarlıdere Mesire Alanı, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi ile Harikalar Sahili olmak üzere 5 ayrı noktaya yerleştirilen mamamatiklerle vatandaşların uygulamadan yararlanması sağlanıyor. 1 lira ile çalışan mamamatik ünitesi, paranın atılmasıyla birlikte mamanın can dostlarımız için hazneye aktarılmasını sağlıyor. Uygulamadan elde edilecek olan gelir de yine sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımları için kullanılacak.

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KOC-MAMAMATIK: Sokak hayvanları için örnek çalışmalara imza atan Derince Belediyesi bu kez can dostlarımız için mamamatik uygulamasını hayata geçirdi