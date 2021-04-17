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Giriş Tarihi: 17.4.2021 19:29 Son Güncelleme: 17.4.2021 19:54

: verileri açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika: 17 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip (Kovid-19) salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Özellikle mutasyonlu virüsün etkisiyle son dönemde vaka ve vefat sayılarının artması üzerine Kabine Toplantısı'nda yeni kısıtlama kararları alındı. Ülkemizdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Son haftalarda vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından yeni koronavirüs kısıtlamaları da beraberinde geldi. Ülkemizdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı 17 Nisan tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...

Son dakika: 17 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

17 NİSAN VERİLERİ:

DÜNÜN VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 16 Nisan verilerini paylaştı. Ülkemizde son 24 saatte 320 bin 78 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 63 bin 82, hasta sayısı 2 bin 915 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 205 olarak kayıtlara geçti. Bugün 289 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 320'ye çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 56 bin 510 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550 oldu. Türkiye'de bugüne kadar 43 milyon 148 bin 200 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39'a yükseldi.

Öte yandan; hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34, 9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyason oranı ise yüzde 99,9 oldu.

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Son dakika: 17 Nisan koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum
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