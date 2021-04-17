Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Eskiden özellikle gurbetçilerimiz Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İş, aş bulmak için vatandaşlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalırdı, bu tablo bugün büyük oradan tersine döndü. Artık bizim havalimanlarımıza, köprülerimize gıptayla bakıyorlar."dedi.

"BÖLGE TİCARETİNE ÇARPAN ETKİSİ YAPACAKTIR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Batman, Hasankeyf, Yercüş, Midyat yolu üzerinde inşa ettiğimiz bu köprüyü ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor. Bu proje ile zaman ve akaryakıttan önemli ölçüde tasaruf edilecektir. Bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Bu dev eserin inşaasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici kurumları tebrik ediyorum.

"ENGELLEMEK İSTEYENLERE DAHA BÜYÜK ESERLERİ ÜLKEMİZE KATARAK YANIT VERDİK"

Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Zorlu arazi şartları yanında bölgedeki terör örgütlerinin sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Attığımız her adımda bölücü örgüt ve uzantılarını daima karşımızda bulduk. Batmanlı, Mardinli, Şırnaklı, Diyarbakırlı kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Havalimanı yaptık akla hayale gelmedik iftiralar attılar, okullar yaptık, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarımızı baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajı sürecinde yaşadığımız sıkıntıları iyi biliyorlar. Bizi engellemek isteyenlere hep daha büyük eserleri ülkemize katarak yanıt verdik.

"SANAYİ ALANINDA YENİ REKORLARIN HABERLERİNİ ALIYORUZ"

Atalarımız "Hizmet eden, izzet bulur" diyor, biz de milletimize hizmetten iftihar ettik. Ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. 2002 yılında 83 yünel varken, bugün bu sayı 435'e yükseldi. Eskiden özellikle gurbetçilerimiz Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İş, aş bulmak için vatandaşlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalırdı, bu tablo bugün büyük oradan tersine döndü. Artık bizim havalimanlarımıza, köprülerimize gıptayla bakıyorlar.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem DSÖ hem dış basın tarafından örnek gösteriliyor. Henüz ilk doz aşıya bile ulaşamayan ülkeler varken, biz 20 milyon doz aşıyı uyguladık. Türk ekonomisine dair karamsar senaryolar çizen uluslararası kuruluşlar rakamlarını güncellemeye başladı. Sanayi alanında her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN KÖPRÜLERİNDEN

Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi. Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.

Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.

Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilmesi ve Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımın sağlanması için projelendirildi.