SON DAKİKA: Emekli amirallerin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! 'Bildiri sıkıntı yaratır'

Işık Biren: Katılıyorum

Aynı emekli amiral: Kuvvet komutanı ve donanma komutanı da içimizden biri değil mi, bahse konu olaylara bizim gibi tepkili değil mi ki… Kanaatimce tüm bunları daha iyi değerlendirebilecek konumdalar, böyle bir girişimin herhangi bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Olsa olsa sıkıntı, üzüntü yaratır kanaatindeyim.

Nurhan Kahyaoğlu: Sayın komutanım ben de ciddi bir basın bildirisinden söz ediyorum. Muhtıra değil.

Aynı emekli amiral: Sayın amiralim toplumun bütün dinamikleri tavırlı da biz mi dışında kaldık, biraz beklemenin kime zararı var ki?

Ergun Mengi: Nurhan amiralimin gönderidiği Boğaziçi bildirisini okudum. Çok güzel ve basit. İçindeki bazı kelimeleri değiştirerek bize uydurmaya çalıştım. Aşağıdadır.

İlker Güven: Bildirinin ilk paragrafına da aşağıdaki kısmının konmasının uygun olacağını değerlendiriyorum. "Yüce Türk Milleti..."

Işık Biren: İyi bir ibare.