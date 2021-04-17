SON DAKİKA HABERİ: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da, "olumsuz bir ihbar ulaşmadı" dedi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Büyüklük : 4.8 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 29.67 km. Datça (Mugla)

Tarih-Saat : 17.04.2021, 20:08:03 TSİ

Enlem : 36.4545 N

Boylam : 27.1945 E

Derinlik : 7.32 km olarak açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA:



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.