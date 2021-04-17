Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Açık söylüyorum' diyerek uyardı: Böyle bir yetkim var, acımam...

"TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ"

"Benim tüm belediyelerden bir ricam var" diyen Soylu, "Allah rızası için elbette ki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak sevaptır. Ama başka bir sevap da insanların bu salgından korunmalarını sağlamak. Ramazan yardımlaşma ayıdır, bereket ayıdır" diye konuştu.

Bakan Soylu, "Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek.Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır" diye konuştu.