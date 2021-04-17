Son dakika haberi: Merve’nin ölümü şüpheli! Otopsi raporu bekleniyor

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda13 katlı apartmanın 11'inci katındaki ailesiyle birlikte yaşayan Merve Sazlık iddiaya göre, pencereden çevreyi izlediği esnada dengesini kaybederek aşağı düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sazlık'ı yapılan ilk müdahalenin ardından evlerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Merve Sazlık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden Sazlık'ın cansız bedeni kaldırıldığı Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.