Terör örgütünde çözülmeler sürüyor

Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen operasyonlarla ağır darbe yiyen PKK terör örgütünde çözülme devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor. Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli ikna ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olmasını sağladı. Örgüt mensubunun, 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. PKK'lı teröristin teslim olmasıyla birlikte bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 52'ye ulaştı.