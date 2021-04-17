Turgut Özal’ın vefatının 28’inci yılı

Türkiye'de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 28 yıl geçti. Türkiye'de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda birçok yeniliğe imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 17 Nisan 1993'te vefat etti. Siyasi kariyerinde yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Özal, 1983'ten 1991'e kadar aralıksız olarak tek başına iktidarda kalmayı başardı. "Cinayet sonucu öldüğü" iddiaları üzerine otopsi yapılması için mezarı açılan Özal'ın kesin ölüm sebebi tespit edilemedi.