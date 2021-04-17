Tutuklanan örgüt üyesi sözde Musul emiriymiş!

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklananlar arasındaki Yusuf Neccar'ın (33) DEAŞ'ın sözde Musul emiri olduğu iddia edildi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekiplerinin, 13 Nisan'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakaladığı 4'ü Irak, 3'ü Suriye uyruklu 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdulkerim Yusuf N. (33) ve Yezen El S. (24), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yusuf Neccar'ın, Irak'ın Telafer ilçesinde istihbarat polisi olarak görev yaparken DEAŞ'ın işgalinin ardından saf değiştirdiği ve örgütün sözde Musul emiri olduğu ve DEAŞ'ın dış güvenlik sorumlusu olarak görevlendirdiği belirtildi. Ayrıca Neccar'ın, DEAŞ'ın Türkiye, Suriye ve Avrupa'daki sözde liderleriyle irtibat kurduğu da saptandı.