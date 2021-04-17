Üçüncü doz aşıyı yaptırın

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Kovid-19 aşılarının İngiltere ve Brezilya varyantına karşı etkisinin Güney Afrika varyantına etkisinden daha fazla olduğunu belirterek, "Güney Afrika mutasyonuna karşı aşıların etkisi biraz azalıyor. Aşıların etkisinin 7 aydan az olmadığı ifade ediliyor. Ancak sonrasını tam olarak bilemiyoruz. 2 doz aşı yapıldıktan 6 ay sonra uygulanacak 3. doz aşıyla vücudun mutasyonlara karşı savunma gücü artar. Azalan bağışıklık yeniden eski haline gelir" dedi. Aşıların hastalığın ağır seyretmesini önlediğini belirten Ünal, "İki doz aşı olup virüse yakalananlar hastalığı daha hafif atlatıyor. Türkiye'deki vaka sayıları hızla artıyor. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonları etkisini artırıyor. Ancak yeni bir varyantın da ortaya çıkma olasılığı yüksek. Türkiye'ye özgü bir varyant mı yoksa başka bilinmeyen bir varyant mı etkin bunu şimdilik bilemiyoruz" şeklinde konuştu.ABD'li ilaç firması Pfizer da Kovid-19 aşılarını yaptıranların en geç 1 yıl içinde üçüncü dozu yaptırabileceklerini açıkladı. Aşıların 6 aydan sonraki etkinliğine yönelik çalışmalar devam ediyor.