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Haberler Gündem Haberleri Vali Yırık: Kimin ne kusuru varsa, o kusurun karşılığı yapılacak
Giriş Tarihi: 17.4.2021 18:16

Vali Yırık: Kimin ne kusuru varsa, o kusurun karşılığı yapılacak

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
Vali Yırık: Kimin ne kusuru varsa, o kusurun karşılığı yapılacak

Valisi Erkaya Yırık, bazı belediyelerin birtakım dernekler vasıtasıyla protokol yaparak yurt dışına gönderdikleri kişilerin geri dönmemesi olayına ilişkin açıklama yaptı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bazı belediyelerin birtakım dernekler vasıtasıyla protokol yaparak yurt dışına gönderdikleri kişilerin geri dönmemesi olayına ilişkin açıklama yaptı.

Vali Yırık, söz konusu olayda Elazığ'dan da üç beledinin isminin geçtiğini belirterek, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Vali Yırık, açıklamasında şunları söyledi: "Malumunuz Yeşiyurt belediyesi ile başlayan ve insanların özellikle belediyelerin birtakım dernekler vasıtasıyla protokol yaparak onları eğitim, kültür, sosyal bir faaliyet amacıyla yurt dışına hususi damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerine ve bu insanların buradan dönüş yapmadıklarına şahit olduk, maalesef. Bu süreçte, bu şekilde anılan 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz. Bununla alakalı döküman anlamındaki tüm tespitlerimizi gerçekleştirdik. İçişleri bakanlığımız önümüzdeki hafta, en kısa süre içerisinde, bu konuyla alakalı, konunun ilgilileri, mesulleri kimlerdir ve suçları nelerdir, karşılığı nedir şeklinde konuyla ilgili mülkiye müfettişleri vasıtasıyla araştırma yapılacak. Sorgulanacak ve sonuçlanacak inşallah. Şuanda bizde el çektirme söz konusu değil. Malatya'da olduğunu biliyorum. Ama elbette bu işlemin sürecinde kimin ne kadar kusuru varsa, o kusurun karşılığı hangi idari yaptırım işlemini gerektiriyorsa onlar da yapılacak. Devlette hiçbir şey asla olumsuz birtakım şeyler gizli kalmayacak ve çuçu işleyenler onun cezasını bireysel olarak görecek."

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Vali Yırık: Kimin ne kusuru varsa, o kusurun karşılığı yapılacak
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