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Giriş Tarihi: 17.4.2021 07:37 Son Güncelleme: 17.4.2021 07:37

Kabine değişikliği olacak mı? Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Yeni kabine listesi açıklaması bekleniyor!

Kabine değişikliği olacak mı? Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Yeni kabine listesi açıklaması bekleniyor!

Gözler Kabine değişikliği açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere kulislerinde konuşulan iddialara ilk yanıt, Grup Başkanvekili 'dan gelmişti. Mahir Ünal, AK Parti'deki değişimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinedeki ekibinde de değişiklik yapabileceği sinyallerini vermişti. Gece saatleriyle beraber “Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Kabine değişikliği olacak mı?” soruları internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Yeni bakanlar Kurulu Kabine değişikliği listesi için son dakika açıklaması bekleniyor…

Bir süredir gündemdeki yerini alan Bakanlar Kurulu kabine değişikliği için bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı sıfatı ile partideki yeni ekibini, MKYK ve MYK'yı açıklamıştı. Öte yandan AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Bakanlar Kurulu için de kabine değişikliğinin söz konusu olabileceğini duyurmuştu. Bu gece saatleriyle beraber "Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Kabine değişikliği olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bakanlar Kurulu Kabine değişikliği listesi ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

Ünal iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

'KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE'

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz.

Yeni kabine değişikliği resmi açıklama ile belli olacak: Nisan ayı Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, kabine listesi belli oldu mu?

Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür.

siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu" diye konuştu.

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK? KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmiyor. Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.

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Kabine değişikliği olacak mı? Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Yeni kabine listesi açıklaması bekleniyor!
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