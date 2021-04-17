Kabine değişikliği olacak mı? Yeni Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak? Yeni kabine listesi açıklaması bekleniyor!

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

'KABİNE REVİZYONU CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNDE'

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, Kabine revizyonuna ilişkin iddialar hakkında, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz.