Annelerin çığlığı ilden ile yayılıyor

Van, Hakkari ve Muş'ta terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binaları önünde oturma eylemi yapan aile sayısı günden güne yükseliyor. Van'da eylem yapan ailelere 3 aile daha katıldı ve üç ilde eylem yapan aile sayısı 43'e ulaştı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, Doğu Anadolu'da birçok aileye ilham verdi. Van'da 28, Hakkari'de 12 ve Muş'ta 3 aile, her hafta HDP İl Başkanlığı binaları önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu birçok ailenin evladına kavuşması sayesinde umutlanan 3 aile daha Van'daki eyleme katılarak HDP ve PKK'ya tepki gösterdi. Yeni katılımlar sayesinde daha yüksek sesle terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileler, yıllardır görmedikleri çocuklarıyla bir araya gelecekleri günün hayaliyle yaşıyor. 2018'de 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Recep Kipçak için eyleme katılan baba Hüseyin Kipçak, 3 yıldır çocuğundan haber alamadıklarını söyledi.Oğlunun lise 2. sınıfta okurken okul çıkışında kaçırıldığını ve bir daha dönmediğini anlatan acılı baba, şunları kaydetti: "Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. Çocuğuma kavuşmak için eyleme katıldım. İçim yanıyor, üç yıldır çocuğumdan haber alamıyorum. HDP'liler çocuklarını göndermezler, hep fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorlar. Çocuğuma kavuşmak istiyorum artık. Ölüme kadar da buradayım ve eyleme devam edeceğim. Çünkü çocuğum satıldı, karşılığında para alındı." Anne Zübeyde Kipçak da, "Çocuğum ameliyat olmuştu ve hastaydı. Bir gün alıp götürdüler. Ne gecem gece, ne gündüzüm gündüz. Hep oğlumun özlemiyle yaşıyorum" dedi.2015'te 14 yaşındayken kızı kandırılarak dağa kaçırılan baba Musa Abalı da, "Kızım okulda çok başarılıydı. Pikniğe götürme bahanesiyle kandırıp kaçırdılar. Henüz 14 yaşındaydı. Kızım ne olur kaç gel, ailece çok perişanız" diye konuştu. 13 yaşındaki kızı dağa kaçırılan Nazlı Sancar da aile sayısının her hafta arttığını, daha çok annenin seslerini yükseltmesiyle çocuklarına kavuşacaklarını kaydetti.ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetine hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 593 gündür süren evlat nöbetine Diyarbakır'da 9 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Emircan için Hakkari'den gelerek katılan baba Lokman Çiftçi, evladının terör örgütü PKK ve HDP tarafından dağa kaçırıldığını, 9 yıldır kendisinden haber alamadıklarını belirtti. Çiftçi, "Her ne olursa olsun yılmayacağız ve kararlıyız. Bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. Çocuğunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Çiftçi, "HDP olduğu sürece PKK da olacaktır. PKK'nın sağ kolu da HDP'dir. Dünya ve herkesin bunu böyle bilmesini ve görmesini istiyoruz. Bu mübarek ramazan ayında tüm insanlardan bizlere destek vermesini istiyoruz, dualarını bekliyoruz" dedi.