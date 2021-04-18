Ashab-ı Kehf turizme kazandırılıyor

ASHAB-I KEHF

Putperestliğe karşı çıktıkları için kralın zulmünden kaçan ve yanlarında bir köpekle birlikte mağarada 309 yıl uyuyan Ashab-ı Kehf'in ölümden sonra dirilişi sembolize eden kıssası, Kur'an-ı Kerim'deki Kehf Suresi'nin dışında Hristiyan, Yahudi hatta Hint kaynaklarında da yer alıyor. Dünyada Ashab-ı Kehf'e ait olduğu rivayet edilen 34 mağaradan biri de Lice ilçesine bağlı Duru mahallesinde bulunuyor.