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Giriş Tarihi: 18.4.2021

Bakın bu benim babam

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bakın bu benim babam
Hakkari'de görev sırasında ayağı kayıp suya düşen ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (34), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir çocuk babası şehit Günaydın'ın cenazesi İncirlik Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü ve burada helallik alındı.

Şehidin cenazesi Sabancı Merkez Camii'ne getirildiği sırada şehidin 9 yaşındaki kızı Elçin, annesi Serap ile babaannesi Sultan Günaydın'a sarılıp gözyaşı döktü. Babasının şapkasını başına takan şehit kızının, babasının tabutunu gösterip "Bakın bu benim babam" demesi yürekleri dağladı. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.
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Bakın bu benim babam
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