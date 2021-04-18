Başkan Erdoğan'ı eleştiren CHP’li belediyenin patates dağıttığı görüntüler ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğini belirtti. Pakdemirli, bu gelişmelerin stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğunu ifade ederek, "Patates ve soğan piyasalarında ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile TMO patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilo başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
AMAÇ ÜRETİCİYE KATKIDA BULUNMAK
Bakan Pakdemirli, üreticilere katkıda bulunmayı amaçladıklarını ve patates ile kuru soğanın ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini kaydederek, "TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğan İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup, mübarek Ramazan Ayı girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır. Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.
"HÜKÜMET, SOĞAN, PATATES DAĞITIYOR, HALİNE BAKAR MISINIZ?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TMO'nun üreticiden patates ve kuru soğan alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, haline bakar mısınız?" ifadesini kullandı.
CHP'Lİ BELEDİYENİN PATATES DAĞITTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Çiftçinin elinde kalan 300 bin ton patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltiği satın alarak vatandaşa ücretsiz dağıtılmasını eleştiren CHP'ye ait Şişli Belediyesi'nin patates dağıttığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sosyal mesafenin de hiçe sayılması tepki topladı.