Başkan Erdoğan'ı eleştiren CHP’li belediyenin patates dağıttığı görüntüler ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğini belirtti. Pakdemirli, bu gelişmelerin stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğunu ifade ederek, "Patates ve soğan piyasalarında ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile TMO patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilo başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.