‘Bayrağımıza sevgimizi öperek gösterdik’

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde emniyet binası önündeki Türk bayrağını öptükleri anlara ilişkin görüntülerle büyük takdir toplayan 8 yaşındaki Hümeyra Cihan ve 10 yaşındaki kuzeni Mustafa Saruhan, "Bayrağımıza sevgimizi büyük. Görünce öpmek istedik" dedi. İzleyenleri duygulandıran görüntülerde, iki kuzen okul çıkışında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu caddeden geçerken duvarda asılı bulunan Türk bayrağını öpüp alınlarına koydular. Çocukların bayrak sevgisini gösteren anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük takdir topladı. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk ise, herkesi duygulandıran kuzenleri aileleriyle birlikte makam odasında ağırladı. Öztürk kuzenlere tablet ve çeşitli hediyeler verdi. Mustafa ve Hümeyra, "Bayrağımıza sevgimiz çok büyük. Okul çıkışı bayrağımızı orada görünce öpmek istedik. İçimizden geldi. Sonra polis abiler bizi emniyete getirdi. Bize hediyeler verdiler, çok mutlu olduk. Bayrağımıza olan sevgimiz katlanarak artacak" diye konuştu. Kaymakam Öztürk ise, "Görüntüler o kadar doğal ki, izleyip de duygulanmamak mümkün değil. Örnek davranışı gösteren çocuklarımızı aileleriyle birlikte ağırladık ve onlara teşekkür ettik" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kendilerine kuzenleri ödüllendirme konusunda talimat verdiğini söyleyen Öztürk, "Bu doğrultuda da Mustafa ve Hümeyra kardeşlerimizi ülkemizin milli birliği, beraberliği ve bağımsızlığını temsil eden sembol mekanları gezdireceğiz" diye konuştu.