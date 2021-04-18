Bediüzzaman Said Nursi’nin hayattaki son talebesi Hüsnü Bayramoğlu vefat etti

"POLİS VEFAT ETTİĞİ GECE OPERASYON YAPACAKTI"

Nur Talebesi dost bir kardeşimiz var. Polis memuru. Heyecanla yanımıza geldi, abiler bu gece buraya operasyon yapılacak, baskın olacak, yanındaki talebeleri etkisiz hale getirin, Bediüzzaman'ı Antep'te vereceğimiz adrese götüreceksiniz diye emir var dedi. Buradan ayrılmayın ve buna bir çare bulun. Urfa'ya haber çıkarttık. Bediüzzaman sizin misafirinizdir. Akşam namazını kıldıktan sonra otelin etrafını korumaya alın diye. Urfa halkı fevc fevc otele geldiler. Bağırıyorlar, Bediüzzamanı vermeyiz. Alamazsınız. Polisler müdahale edemiyorlar. Emniyet Müdürü geldi yanımıza. Dedi ki bakın sizin dediğiniz doğru fakat ben resmi elbise içindeyim, elbisesini tutarak size şeref sözü veriyorum, ben bu gece böyle bir şey yapmayacağım. Üstadımız o gece 2:30 civarı ruhunu Rahman'a teslim etti.

"DARBECİLER MEZARINA BİLE TAHAMMÜL EDEMEDİ"

Herşeyin bir zahir sebebi bir de hakiki sebebi var. O siyonistlerin maşaları olan darbeciler Bediüzzaman hayattayken hayatına kastediyorlardı, sonra davasına kastettiler, kabrine de tahammül edemediler. Fakat Üstadımız vefatından kırk sene evvel bu hadisenin bu şekilde vukuunu haber vermiş ayrıca bizlere yazdırmış olduğu vasiyetnamelerinde de hem Urfa'ya dair hem kabrinin gizli bir yerde olmasına dair ifadeleri vardır. Bediüzzaman şöyle der: "Benim kabrimi gayet gizli bir yerde.. bir-iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lâzım geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü, dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat, elbette vefatımdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor.

FETÖ TALEBE DEĞİL MİLİTAN YETİŞTİRDİ

"Risale-i Nur hizmeti, dünyevi değil uhrevi, maddi değil manevi, siyasi değil dini bir hizmet olarak Kur'an'ı rehber alır, Peygamberimizi yegane önder bilir, ümmet-i Muhammed'in iki cihan saadeti için çalışır.

FETÖ ise işte görüyorsunuz, devleti ele geçirmeye çalışıyor, ben eskiden dedim bu FETÖ insanların önce aklını sonra parasını sonra imanını alıyor. Hatta demiştim bunlar talebe değil militan yetiştiriyor. Üstadımızın bize en son dersi şu olmuştur; "Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet îman hizmeti içinde; her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz."

"AYASOFYA EN BÜYÜK HAYALİYDİ"

"Başvekil Menderes Emirdağ'ına geldiğinde Üstadımızla selamlaşmış sonra da iki mebusunu Üstadımıza göndermişti. Üstadımız onlar vasıtasıyla Menderes'ten bir isteği de "Ayasofya'nın hakiki ve asli vaziyetine çevrilmesi" olmuş ve eklemişti "eğer bunu yaparsan yıkılmaz kuvvet bulursun!

Ben de bu altmış sene önce verilen müjdeyi size ilan ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımız! İnşaallah büyük kuvvet buldunuz! Bu mektupta Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ederken şu hususu da söyleyeyim tekrar Üstadımız Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmed'in vasiyetine de münasip açılmasını ezanın aslı ile okunması kadar kıymetli görüyordu."

"BİZİM İÇİN MENDERES NE İSE ERDOĞAN DA ODUR"

"Bizler vatanımızın beka mücadelesi verdiği bu dönemde mükerreren ifade ettiğimiz ve umuma neşrettiğimiz gibi bir islam kahramanı olan ve gece gündüz mütemadiyen saldırılara maruz bırakılan fakat bütün enerjisiyle millete hizmetkarlıktan bir an dahi geri durmayıp çalışan Reis-i Cumhurumuzun vatan, millet, memleket ve islamiyet hizmetlerinde desteklemeyi bir vazife biliyoruz.

Bizler de bu vatan ve milletin saadetine, islamın inkişafına, ümmetin birliğine çalışan İslam Kahramanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aynen Üstadımızın Başvekil Adnan Menderes'i ve Demokrat Partiyi desteklemesi nevinden destekliyoruz."

Hüsnü Bayramoğlu SABAH’a konuştu: Üstad’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi