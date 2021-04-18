Bir terörist daha teslim oldu

Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 2013'te örgüte katılan bir PKK/YPG'li terörist Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen operasyonlarla ağır darbe yiyen PKK terör örgütünde çözülme devam ediyor. Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli ikna ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Örgüt mensubunun, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 52'ye ulaştı.