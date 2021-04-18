Hangi iftirayı atarlarsa atsınlar durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören 18 maddelik Anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edilmesinin 4'üncü yılını değerlendirdi. 16 Nisan 2017'de milletin oylarıyla 4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih eden Türkiye'nin, adeta bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Altun, "Türkiye, yeni sistemle birlikte siyasetin günlük kısır tartışmalarından sıyrılmış istiklal, istikrar ve istikbalimiz için büyük bir adım atmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ülkemizde kuvvetler ayrılığı keskin bir şekilde tesis edilmiş, idarede hızlı karar alma ve uygulama dönemi başlamış, denge ve denetleme mekanizması daha işler ve aktif hale gelmiştir. Ülkemizin yakalamış olduğu büyüme hızından rahatsız olanlar, iftira ve karalama kampanyasına başladı. Hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, büyük ve güçlü Türkiye için hiç durmadan çalışacağız" dedi.