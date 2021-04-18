İnlerine kadar girdik! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi her alanda devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan Eren-7 Mercan Munzur operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

TUNCELİ'DE 8 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Operasyon kapsamında terör örgütüne birçok darbe vurulurken, son olarak Tunceli'de teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak imha edildi.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez kırsalında bugün 8 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde, 100 adet kalaşnikof fişeği, 11 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet saat devreli düzenek, 1 adet pil bloğu, 1 adet akü, 2 adet küçük tüp, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet güneş paneli, 1 adet soba, 2 adet uyku tulumu, 30 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.