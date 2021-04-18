Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İsrail'in Filistinli gençlere saldırıları devam ediyor
Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:30 Son Güncelleme: 18.4.2021 23:31

'in Filistinli gençlere saldırıları devam ediyor

İsrail'in Filistinli gençlere saldırıları devam ediyor

polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinli gençlere toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve ses bombasıyla müdahale etti.

Filistinli gençler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınlarında toplandı. Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinli gençleri dağıtmak için bir TOMA ve atlı polisleri devreye soktu.

SES BOMBASI KULLANILDI

TOMA'dan Filistinli gençlerin üzerine atık su sıkan İsrail polisi, ayrıca kalabalığı dağıtmak için ses bombası da kullandı. Şu ana kadar olaylarda yaralanan olmazken, İsrail polisinin dünkü müdahalesinde 2 Filistinli yaralanmıştı.

TERAVİH NAMAZI SONRASI TOPLANIYORLAR

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi 6 gündür Filistinlilere ses bombası ve TOMA ile müdahale ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'in Filistinli gençlere saldırıları devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA