İsrail'in Filistinli gençlere saldırıları devam ediyor

TERAVİH NAMAZI SONRASI TOPLANIYORLAR

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi 6 gündür Filistinlilere ses bombası ve TOMA ile müdahale ediyor.