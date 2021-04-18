Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya aşı yanıtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Altaylı'yı eleştirerek, "Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020'de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum" dedi.

Mustafa Varank, Ankara Onkoloji Hastanesi'nde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasında aşı yaptırmıştı.