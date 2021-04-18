Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya aşı yanıtı
Giriş Tarihi: 18.4.2021 14:59 Son Güncelleme: 18.4.2021 15:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan 'ya aşı yanıtı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya aşı yanıtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Habertük internet sitesi yazarı 'nın "Bakan Varank aşı olmamış mıydı?" şeklindeki sorusuna cevap verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Altaylı'yı eleştirerek, "Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020'de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum" dedi.

Mustafa Varank, Ankara Onkoloji Hastanesi'nde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasında aşı yaptırmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya aşı yanıtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA