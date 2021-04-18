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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca, 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Giriş Tarihi: 18.4.2021 19:00 Son Güncelleme: 18.4.2021 19:11

Son dakika: Bakan Koca, 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Koca, 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı , 10-16 Nisan tarihlerini kapsayan her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. İllere göre haftalık vaka haritasında, İstanbul'daki büyük artış dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Bakan Koca'nın paylaştığı vaka haritasında, İstanbul'daki büyük artış dikkatlerden kaçmadı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Çanakkale: 962.98
İstanbul: 920.57
Yalova: 838,25
Kırklareli: 830.44
Tekirdağ: 747.13

EN AZ VAKA OLAN İLLER

Şırnak: 47.60
Siirt: 83.97
Van: 89.01
Şanlıurfa:91.01
Hakkari: 91.26

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Son dakika: Bakan Koca, 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
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