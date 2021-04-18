Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Konuşan da, muhatabı da Afrika’yı savunmuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında sosyal medyada yeniden gündem olan İtalya'da Temsilciler Meclisi Üyesi Giorgia Meloni'nin geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yerden yere vurduğu konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Konuşan da, muhatabı da Afrika'yı savunmuyor. Bu düzen yalan dünyanın düzeni." ifadelerini kullandı.

Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video

AFRİKA'YI SADECE BİRBİRLERİNE SALDIRIRKEN SAVUNUYORLAR

Konuşan da, muhatabı da Afrika'yı savunmuyor. Bu düzen yalan dünyanın düzeni. Konuşmayı yapan bir aşırı sağcı, göçmen düşmanı politikacı. Konuşmasında Fransa'nın sömürgeciliğini eleştiriyor. Afrika'yı sadece birbirlerine saldırırken savunuyorlar.

Doğrudan "İtalya'da Afrikalı istemiyorum" dememiş, Fransa üzerinden konuşmuş. Eleştirenin zihniyeti de, eleştirilenin zihniyeti de Afrika için aynı.

İtalya'da Meclis Üyesinden Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü