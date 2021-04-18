Son dakika... Yerli aşı gönüllüsü Bakan Varank açıkladı: Yan etki...

"YAN ETKİ YOK, HAFİF SANCI VAR"

İlk insan çalışmalarının başlaması demek. Biraz şartlar uygun olması gerekiyor. Faz-1 çalışmasında gönüllü olan insanlara ekstra hassasiyet gösteriyor. Tekitler yapılıyor, kanlarınız alınıyor, sağlıklı olup olmadığınıza bakılıyor. Aşı olduktan sonra tam gözetimde sizi tutuyorlar. Yan etki yok. Kolumda hafif bir sancı var.