Son dakika... Yerli aşı gönüllüsü Bakan Varank açıkladı: Yan etki...

Son dakika.. Yerli aşıda gönüllü olarak Faz-1 denemelerinde ilk dozu alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank öncelikli tespit ve deneyimlerini aktardı. geceyi hastanede geçirerek takip edilmesi noktasında karar alınan Varank'a yan etki konusunda sorular yöneltildi. İşte Bakan Varank'ın yerli aşı deneyimine ilişkin son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;
"YAN ETKİ YOK, HAFİF SANCI VAR"
İlk insan çalışmalarının başlaması demek. Biraz şartlar uygun olması gerekiyor. Faz-1 çalışmasında gönüllü olan insanlara ekstra hassasiyet gösteriyor. Tekitler yapılıyor, kanlarınız alınıyor, sağlıklı olup olmadığınıza bakılıyor. Aşı olduktan sonra tam gözetimde sizi tutuyorlar. Yan etki yok. Kolumda hafif bir sancı var.
BAKAN MUSTAFA VARANK ÇAĞRIDA BULUNDU
VLP aşısı hakkında: Öncelikle şunu söyleyeyim. Hastalıkla mücadelenin yolu aşılama. Vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Aşıya erişiminiz varsa, zamanınız geldiyse aşı olun. Tüm dünyada aşıdan başka yol yok. Sağlık Bakanlığımız onay veriyorsa tüm denetimler yapılmış demektir.
Bizler Türkiye'de TÜBİTAK altında bir platform oluşturduk. İlaç ve aşı geliştirmek isteyen hocalarımıza çağrıda bulunduk. Dedik ki gelin her türlü desteği vereceğiz, dedik. Hocalarımızda üstün gayretle o günden beri çalışıyorlar. 7 farklı çalışma söz konusu.
Bu aşıları üretebilecek tesisler de var. 7 farklı aşı adayını destekliyoruz. VLP dediğimiz virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayı. DSÖ listesine girmiş aşı adaylarından biri en ileride diyebiliriz.